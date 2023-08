Nastoletni piłkarze-amatorzy z Lubina (woj. dolnośląskie) zdenerwowali się na swoich rówieśników, z którymi przegrali mecz. Gdy rywale nie chcieli zagrać rewanżowego spotkania, zostali brutalnie pobici. Policja zatrzymała sześć osób w wieku od 12 do 16 lat.

Do zdarzenia doszło w środku dnia na boisku szkolnym przy ul. Kilińskiego w Lubinie. Grupa młodzieży, po przegranym meczu piłki nożnej, zaatakowała swoich rówieśników.

Bili i kopali po całym ciele

Jednak to nie porażka była głównym powodem agresji, a fakt, że przeciwnicy nie chcieli zagrać meczu rewanżowego z przegranymi.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. - Na nagraniu widać, jak sprawcy biją pięściami i kopią swoje ofiary, powodując u nich uszkodzenie ciała. Wszystko trwało kilka minut - poinformowała asp. szt. Sylwia Serafin z KPP w Lubinie.

Policja nie zdecydowała się jednak na opublikowanie wideo ponieważ zarejestrowane sceny są zbyt drastyczne.

Bójkę widzieli pracownicy MOPS-u, którzy postanowili zainterweniować. Napastnicy uciekli wtedy z terenu boiska.

O incydencie poinformowano policję, która szybka ustaliła agresorów i zatrzymała sześć osób w wieku od 12 do 16 lat. Nieletni mieszkańcy Lubina zostali umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy. O dalszym losie nastolatków zadecyduje teraz sąd rodzinny.

Trafili do ośrodków wychowawczych

- Zdecydowane działania funkcjonariuszy i restrykcyjne podejście sądu do takiego niepokojącego zachowania, spowodowało, że pięciu nieletnich zostało już umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na czas prowadzonego postępowania - przekazała policjantka.

Z szóstym zatrzymanym, 12-latkiem, funkcjonariusze przeprowadzili rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w obecności rodziców i zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazali materiały do sądu.

- To nie pierwsza sytuacja, gdzie mamy do czynienia z agresją wśród osób nieletnich. Dlatego też ponawiamy apel do rodziców o rozmawianie ze swoimi dziećmi, uświadamianie ich o konsekwencjach prawnych, a przede wszystkim przeciwdziałanie takim zachowaniom jak hejt, dyskryminacja, cyberprzemoc, wykluczanie czy mowa nienawiści i agresja wśród młodych ludzi - podkreśliła asp. szt. Sylwia Serafin.

Policja przypomina, że "osoby nieletnie, które dokonują czynów karalnych, nie są bezkarne, a zachowanie uderzające w godność i prawa drugiego człowieka, czy stosowanie przemocy, będzie traktowane przez policjantów restrykcyjnie i stanowczo. Nie ma zgody i przyzwolenia na takie sytuacje".

