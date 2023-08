W Głogowie (woj. dolnośląskie) zalega około trzech tysięcy ton odpadów. Wśród nich są głównie chemikalia w beczkach, substancje podobne do ropy i rozpuszczalniki po produkcjach farb. Mieszkańcy obawiają się, że może dojść do podobnej sytuacji, jak w Zielonej Górze.



- To tyle trwa, że nie wiadomo co z tym zrobić. Miasto nie ma pieniędzy, państwo nie chce dać pieniędzy - jest, bo jest. Jedno się spaliło w Jakubowie, tutaj jest podobne nie wiadomo co z tym będzie - powiedział jeden z mieszkańców w rozmowie z Polsat News.

Samorządowcy mówią, że to tykająca bomba umiejscowiona bardzo blisko Odry i huty miedzi. Mieszkańcy Głogowa uważają, że należy zrobić porządek z wysypiskiem. Wspominają, że już raz doszło do katastrofy na tym terytorium - paliły się wówczas opony, a nad okolicą unosił się gęsty, czarny dym.

- Każde miasto powinno walczyć o swoje i takich rzeczy powinniśmy się pozbywać, bo mamy dzieci, wnuki i z takimi rzeczami należy robić porządek - powiedziała jedna z mieszkanek.

Organizacja składowiska. Kto jest za to odpowiedzialny?

Za organizację składowiska odpowiada Janusz G. i jego współpracownicy. Mężczyzna kierował firmą transportującą i składującą niebezpieczne odpady na terenie Głogowa oraz pobliskiego Jakubowa.



Jednakże w tym roku sąd skazał G. wraz ze wspólnikami. Grozi im od ośmiu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności. Na razie nie wiadomo jakie będą w takim wypadku dalsze losy składowiska.

