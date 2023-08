W związku z obchodami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego flagi do połowy masztu opuściły wszystkie wszystkie niemieckie placówki dyplomatyczne. Na Facebooku ambasady Niemiec pokazano zdjęcia z placówek w Gdańsku, Warszawie, Opolu, Krakowie oraz we Wrocławiu.

Gest opuszczania flagi jest wykonywany co roku. Jednak w tym roku wpis informujący o akcji jest bardziej emocjonalny.

"Dziś, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wszystkie niemieckie placówki dyplomatyczne w Polsce na znak żałoby i wstydu opuściły flagi do połowy masztu. Pamiętajmy o ofiarach, niech los będzie dla nas ostrzeżeniem na przyszłość. Nigdy więcej" - napisała niemiecka ambasada.

Może to być nawiązanie do wypowiedzi Jana Pawła II. "Nigdy więcej wojny! To pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości" - brzmi słynna wypowiedź polskiego papieża.

Rocznica Powstania Warszawskiego. Gest niemieckiej ambasady

Oprócz gestu opuszczenia flagi powstanie upamiętnił także chargé d'affaires Niemiec, który złożył kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

"Ważne jest zachowanie pamięci o straszliwych zbrodniach popełnionych tu przez Niemców. Lekcja płynąca z Powstania Warszawskiego 1944 roku pozostaje aktualna dla nas wszystkich" - napisano w poście przedstawiającym wydarzenie.

Dodajmy, że w ramach obchodów rocznicy powstania prezydent Andrzej Duda również wziął udział w apelu pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich.

- Powstanie Warszawskie, tamten niezwykły czyn zbrojny, jedyny w swoim rodzaju w czasie całej II wojny światowej (...) jest dla nas dziś, także tu, w Polsce, tej wolnej suwerennej i niepodległej, niezwykle ważnym nie tylko wydarzeniem w historii, ale także niezwykle ważną lekcją: jak trzeba dbać o ojczyznę, żeby ojczyzna trawa i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna - powiedziała wówczas głowa państwa.

