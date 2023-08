Od południa alert pierwszego stopnia przed burzami zaczął obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i północnych obszarach wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Według IMGW mogą tam wystąpić silne opady deszczu do ok. 20 mm, porywy wiatru do 60 km/h i wyładowania atmosferyczne.

Burze prognozowane w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu

Największa szansa ich wystąpienia będzie na północnym zachodzie, gdzie po południu miejscami parametry niestabilności osiągną umiarkowane wartości Opady deszczu mogą sięgnąć tam około 20mm#IMGW pic.twitter.com/FvjyNrV3jG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2023

Ostrzeżenia dla południowej Polski

Popołudniu i wieczorem alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami obowiązywać będzie do środy rano w woj. lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego. W tej części Polski miejscami prognozowana wysokość opadów wynosi 45 mm.

⚠️UWAGA⚠️

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



▶️INTENSYWNE OPADY DESZCZU



Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mmhttps://t.co/FsUuroYKcF#deszcz #uwaga #ostrzeżenie pic.twitter.com/nfCSIG6aM8 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2023

Lokalnie opadom mogą towarzyszyć słabe burze.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



Burze (północ i zachód kraju) i intensywne opady deszczu (południe, centrum i wschód) ⚡️💧



Ostrzeżenia zaczynają obowiązywać jutro! 🔍



➡️https://t.co/w6SZa3Xt38#burza #deszcz pic.twitter.com/aku5j4p1wf — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 31, 2023

Alert pierwszego stopnia wydawany jest w przypadku możliwości wystąpienia zjawisk atmosferycznych, które mogą spowodować straty materialne, a także stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Wzrastający poziom wód

W części województw śląskiego i małopolskiego wydane zostały też ostrzeżenia przed wzrastającym poziomem wód. "W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - podał IMGW.

⚠️UWAGA

NOWE OSTRZEŻENIE HYROLOGICZNE

▶️GWAŁOWNE WZROSTY STANÓW WODY



Na południu Polski przewiduje się wzrosty poziomu wody, lokalnie na mniejszych ciekach gwałtowne

W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych pic.twitter.com/33qv6Qhkh2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2023

Na pozostałym obszarze Polski nie odnotowano znaczących wzrostów.

Na większości rzek w Polsce stan wody utrzymuje się w strefie wody średniej - dorzecze Wisły oraz w strefie wody niskiej dorzecze Odry. Nie notujemy przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.#IMGW #hydro #poland #water pic.twitter.com/ep6ecF5f4S — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 1, 2023

ap/kg/polsatnews.pl