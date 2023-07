"Przedstawiciel polskiego reżimu" - tak rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa nazwała posła Suwerennej Polski Janusza Kowalskiego. W swoim wpisie zamieściła fragment ostrej wymiany zdań między wiceministrem, a jednym z mężczyzn, prawdopodobnie rolnikiem, do której doszło w czwartek w ministerstwie rolnictwa.

W czwartek przedstawiciele AgroUnii weszli do budynku ministerstwa rolnictwa i zażądali spotkania z ministrem Robertem Telusem. Zamiast niego, na korytarzu pojawił się wiceminister Janusz Kowalski, który rozpoczął dyskusję z Michałem Kołodziejczakiem.

Nagranie z awantury polityków obiegło sieć, podobnie jak ostra wymiana zdań Kowalskiego i mężczyzny, prawdopodobnie rolnika, który mówił, że "nie potrzebuje dopłat, a godnego życia".

Zacharowa o polskim rządzie: Intryganci

Głośna awantura dotarła do Rosji. Do propagandowej narracji wykorzystała ją propagandystka i rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa. Przytoczyła fragment rozmowy Kowalskiego i rolnika w mediach społecznościowych.

"Rolnik wyjaśnia w prostych słowach przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa uczestniczy w niszczeniu ich siły roboczej" - zaczęła swój wpis.

Zacharowa dodała, że - jej zdaniem - "rolnik wyraził to, co jest istotą obecnego okresu historycznego". Stwierdziła, że polski rząd to "intryganci", którzy myślą o własnych korzyściach.

"Albo zwyciężą intryganci, którzy są gotowi rzucić cywilizacyjne zdobycze historii wyłącznie dla własnej korzyści, albo będziemy bronić prawa do godnego życia, którego podstawą jest praca, miłość, prawda" - napisała propagandystka.

Janusz Kowalski odnosi się do słów Zacharowej

Na słowa Marii Zacharowej zareagował Janusz Kowalski. Zaatakował AgroUnię, nazywając ich "zielonymi ludzikami" i stwierdził, że "rosyjska propaganda wspiera narrację Michała Kołodziejczaka".

Dodał, że "mężczyzna, który wykłóca się z nim na nagraniu, to nie rolnik, a oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami działacz partii AgroUnia".



Lider AgroUnii na słowa Kowalskiego zareagował jednym zdaniem - "Janusz, jesteś głupszy niż myślałem".

