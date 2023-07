Uszkodzone budynki, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa - to krajobraz, który zostawiła po sobie trąba powietrzna, która w piątek przeszła przez gminy Górzno i Żelechów w powiecie garwolińskim (woj. mazowieckie). Podobne wiry powietrzne obserwowali też mieszkańcy kilku innych województw.

Jak podał portal Garwolin24.pl, w piątek przez "gminę Górzno i Żelechów przeszła trąba powietrzna powodując uszkodzenia budynków, linii energetycznych oraz drzew".

Wir powietrza uformował się około godz. 20:00 w okolicy miejscowości Samorządki. Niebezpieczne zjawisko przetoczyło się przez Piastów i Żelechów.

Na terenie obu gmin silny wiatr uszkodził dachy na kilku budynkach, powalił drzewa, które zrywały linie energetyczne. Poza strażą pożarną pracowało także pogotowie energetyczne.

Lej kondensacyjny pojawił się też w innych miejscowościach na Mazowszu m.in. Gąbinie, Suserzu, Żychlinie, Czarnowie oraz Pacynie.

Podobne zjawiska tego dnia mogli obserwować także mieszkańcy wojewódzka łódzkiego i świętokrzyskiego.





"Nasi obserwatorzy z woj. łódzkiego i mazowieckiego zgłosili występowanie lejków kondensacyjnych, czyli stożkowego wiru powietrznego powstającego na skutek różnicy ciśnienia powietrza" - podało w piątek IMGW.

Nasi obserwatorzy z woj. łódzkiego i mazowieckiego zgłosili występowanie lejków kondensacyjnych, czyli stożkowego wiru powietrznego powstającego na skutek różnicy ciśnienia powietrza.#IMGW pic.twitter.com/NAi2i0CZbB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2023

Ostrzeżenia IMGW na sobotę

W sobotę rano IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami, które mają pojawić się w północnej i zachodniej części kraju.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy.

Deszcz może spaść na niemal całym obszarze Polski.

Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 24-26 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 28 stopni na południowym zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat ok. 20 stopni.

