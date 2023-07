Jedna z trybun przewróciła się w namiocie cyrkowym w Stopnicy (woj. świętokrzyskie). Do wypadku doszło podczas jednego z występów. Cztery osoby zostały ranne - wśród nich dzieci oraz kobieta w ciąży. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Do wypadku doszło ok. godz. 17:00 w sobotę. Z relacji służb wynika, że podczas występu doszło do przewrócenia jednej z trybun, na której przebywało 70 osób.

- 66 osób samodzielnie opuściło namiot cyrkowy. Pomocy potrzebowały cztery osoby, które doznały urazów kończyn dolnych i górnych - przekazał Interii st. kpt. Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dzieci i kobieta w ciąży wśród poszkodowanych

Osoby poszkodowane to kobieta w ciąży, jej czteroletni syn oraz dwie inne osoby niepełnoletnie. Ranni trafili do szpitala.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja.

bas/ Polsatnews.pl