Prokurator Rzeszut-Sieńkowska przekazała, że postępowanie jest na początkowym etapie, a 21-latek w ostatnich dniach usłyszał zarzut z art. 200 § 1., który brzmi: "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

Nieoficjalnie: 14-latka jest w ciąży

Lokalny portal "Gwarek" precyzuje, że chodzi o obcowanie płciowe z małoletnią. Sprawa miała wyjść na jaw, kiedy 14-latka była u lekarza i okazało się, że jest po inicjacji seksualnej. Kolejne badania wykazały z kolei, że nastolatka jest w ciąży.

ZOBACZ: Wielkopolskie. 13-latka w ciąży. Nieoficjalnie: Ojcem dziecka ma być dwudziestokilkuletni mężczyzna

Prokuratura w Tarnowskich Górach nie potwierdza tych informacji ze względu na dobro śledztwa.

Areszt i inne zarzuty

Prok. Rzeszut-Sieńkowska poinformowała, że wobec 21-latka został zastosowany środek o charakterze izolacyjnym w postaci aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

Podejrzany będzie odpowiadał przed sądem nie tylko za obcowanie z osobą małoletnią. Mężczyzna usłyszał także zarzuty, dotyczące zastraszania rodziny 14-latki.

WIDEO: Rafał Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń": Mamy w Warszawie jeden przypadek nielegalnego składowania substancji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dk/Polsatnews.pl