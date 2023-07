Polacy zwycięzcami Ligi Narodów. Amerykanie rozbici w finale

Już od pierwszych minut spotkania to Polacy narzucili styl gry. Choć zespół ze Stanów Zjednoczonych był w stanie odpowiadać i wyrównywać, to jednak przez większość czasu to nasi siatkarze dominowali. Pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 25:23.

Trudniejszy okazał się drugi set, w którym rywale byli w stanie wielokrotnie zaskoczyć reprezentację Polski. Choć obydwa zespoły grały na bardzo wysokim poziomie, to tym razem skuteczniejsi byli amerykanie, którzy wygrali 24:26.

Trzeci set i czwarty set to dominacja Polaków. Nasi siatkarze wytrzymali presję, grali zdecydowanie i praktycznie nie popełniali błędów. Obydwa sety zakończyły się wynikiem 25:15.

Polska - USA 3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18)

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (23), Aleksander Śliwka (14) – Polska; Torey DeFalco (14), Aaron Russell (11), Matthew Anderson (10) – USA.

Dzisiejszy sukces Polaków oznacza, że stają oni na podium Ligi Narodów po raz czwarty z rzędu. Wcześniej, w 2012 roku wygrali Ligę Światową, czyli poprzedniczkę tych rozgrywek.

W sierpniu nasza kadra rozegra turniej Mistrzostw Europy, które odbędą się we Włoszech. Później biało-czerwonych czekają kwalifikacje olimpijskie.

mjo/ Polsatnews.pl