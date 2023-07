W zeszłym tygodniu ogień wybuchł na poddaszu budynku komunalnego w Augustowie. Poddasze doszczętnie spłonęło. W związku z tym 22 osoby musiały opuścić to miejsce. Masto zapewniło im lokale zastępcze.

Pożar na poddaszu. Mieszkańcy śpią w namiotach

Część z nich jednak wróciła w obawie przed ponownym podpaleniem. Mieszkańcy są bardzo związani z tym budynkiem, niektórzy mieszkają w nim ponad pół wieku.

- Mieszkańcy chcieliby możliwe szybko wrócić do tego budynku. Ale też chcieliby wejść, zrobić zdjęcia dla ubezpieczycieli. Mamy decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego, który powiedział, że nie można tutaj teraz wchodzić - powiedział w rozmowie z Polsat News Filip Chodkiewicz, zastępca burmistrza Augustowa.

WIDEO: Śpią w namiotach. Boją się, że ktoś znowu podpali ich dom

Relacje mieszkańców. "Nie możemy wrócić po rzeczy"

Mieszkańcy przyznają, że jest ciężko. - Nie mamy wody, nie mam prądu, nie mamy praktycznie nic. Nie możemy wejść do domu i to jest chyba najgorsze z tego wszystkiego - powiedziała jedna z poszkodowanych i kontynuowała - Mieszkamy tu tyle lat i przez dwa tygodnie po pożarze nie działo się kompletnie nic. Dopiero jak przyjechała telewizja, to zaczęli cokolwiek robić.

- Mieszkamy w namiotach, żeby pilnować swojego dobytku, bo nikt nam nie zapewnił ochrony tego miejsca - wskazuje inny mieszkaniec.

nb/polsatnews.pl