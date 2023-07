Mieszkańcy miejscowości Hrud (woj. lubleskie) najwyraźniej zatęsknili za zimą. Podczas alkoholowej imprezy wpadli na pomysł, że na kulig wcale nie muszą czekać do grudnia. Podczepili sanki do samochodu osobowego i ruszyli. Nieodpowiedzialna "zabawa" zakończyła się w szpitalu, a kierowca stanie przed sądem.

Sama policja podkreśla, że to zdarzenie niecodzienne. Doszło do niego w poniedziałek po północy w miejscowości Hrud (woj. lubelskie). W letnią gorącą noc rozdzwonił się telefon dyżurnego policji. Głos w słuchawce oznajmił, że kierowca samochodu osobowego ciągnie swojego trzydziestoletniego kolegę na sankach.

Mężczyzna uderzył w płot.

🤔 Kulig w upalną letnią noc❓ - na taki pomysł wpadł 27 latek i jego znajomy. Niestety na łuku drogi sanki zaczepiły o pobocze, a siedzący na nich 31-latek uderzył w ogrodzenie. 😱 Kierujący VW 27-latek miał w organizmie 1,5 ‰ alkoholu. https://t.co/giisKppHDS pic.twitter.com/DN00Hwvr6n — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) July 18, 2023

Kulig w środku lipca. Mężczyźni chcieli się "rozerwać"

Na miejscu mundurowi potwierdzili zgłoszenie. - Ze wstępnych ustaleń wynikało, że w 27-latek razem ze swoim 31-letnim znajomym spożywali alkohol - komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Jak relacjonuje policja, dorośli w pewnym momencie wpadli na pomysł, żeby się "rozerwać". - Postanowili więc podczepić sanki do osobówki i zrobić sobie przejażdżkę. Niestety na łuku drogi sanki prawdopodobnie zaczepiły o pobocze, a siedzący na nich 31-latek uderzył w ogrodzenie posesji - relacjonowała Salczyńska-Pyrchla.

Kulig po alkoholu. 27-latkowi grozi więzienie

Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Tam została od niego pobrana krew do badań na zawartość alkoholu. Z kolei kierujący Passatem 27-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie.

Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności, kara finansowa w wysokości od 10 tysięcy do 60 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.

nb/polsatnews.pl