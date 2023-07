Na basenie miejskim w Bytomiu kilku mężczyzn miało niewłaściwie zachowywać się względem grupy nieletnich. Na miejsce przyjechała policja. Podczas wyprowadzenia zatrzymanych doszło do przepychanek, funkcjonariusze użyli gazu.

W sobotę na basenie przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu matka zaalarmowała ochroniarzy, że kilku mężczyzn niewłaściwe zachowuje się wobec jej dziecka. Dzięki zgłoszeniu zatrzymano cztery osoby i wezwano policję - przekazał reporter Polsat News Bartosz Mokrzycki.

W internecie opublikowano nagranie, na którym widać tłum ludzi oraz policjantów wyprowadzających zatrzymane osoby z budynku pływalni. Zgromadzeni wykrzykują wulgarne hasła i domagają się ukarania ujętych osób.

Jak wynika z relacji policji, na miejscu mogło dojść do linczu. Na filmie widać, że kiedy policjanci wprowadzają ujętych do furgonetki, dochodzi do przepychanek, a funkcjonariusze używają gazu.

Próba linczu na basenie. Policja interweniowała

- Po godzinie 17:00 w sobotę otrzymaliśmy zgłoszenie o niestosowanym zachowaniu mężczyzn w stosunku do małoletnich - przekazała Polsat News komisarz Anna Lenkiewicz z KPP Bytom.

- Mundurowi zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat. W związku ze podejrzeniem o zmuszanie do określonego zachowania osób małoletnich jest prowadzone dochodzenie - stwierdziła.

WIDEO: Bytom. Na basenie mieli niewłaściwie zachowywać się wobec dzieci. Dorośli chcieli ich zlinczować

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Policjantka podkreśliła, że funkcjonariusze musieli interweniować również ze względu na agresywne zachowanie zgromadzonych osób. - Niektórzy ludzie wykrzykiwali wulgarne hasła - podkreśliła.

- Mundurowi musieli użyć gazu - przekazała Lenkiewicz. - Policjanci, którzy interweniowali, nie spodziewali się takiego zachowania tłumu - stwierdziła.

WIDEO: Poseł Piotr Kaleta o wniosku w sprawie KPO Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/kg/Polsatnews.pl