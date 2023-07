Śledczy próbują odtworzyć niejasny przebieg tragedii, która rozegrała się w Bobrownikach (woj. łódzkie). To tam 22-latka miała przyczynić się do śmierci swojego 25-letniego chłopaka. Wiadomo, że młoda kobieta była pod wpływem alkoholu, nie wiadomo jednak czy najechała autem bmw na swojego partnera celowo.

O godzinie 7:00 w sobotę mieszkańcy Bobrownik usłyszeli huk. Jak się okazało 22-letnia kobieta potrąciła trzy lata starszego od siebie mężczyznę - swojego chłopaka, z którym spotykała się od dłuższego czasu.

Sąsiedzi przybiegli pomagać w reanimacji

Na miejsce najpierw przybiegli przerażeni sąsiedzi i zaczęli reanimować 25-latka. Po chwili zjawiły się także służby, w tym ratownicy medyczni. Mimo przejęcia reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

- Kobieta znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że miała we krwi 0,8 promila alkoholu. Policjanci wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Ustalili świadków, a śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu - przekazał w rozmowie z Polsat News sierżant Mateusz Piliński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

25-latek przejechany przez partnerkę

Pierwsza z hipotez, którą zakłada prokuratura, to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. Druga hipoteza, nieoficjalna i bardziej prawdopodobna, to zabójstwo.



- Jedna z hipotez zakłada, że doszło do umyślnego najechania co łączy się z popełnieniem zabójstwa. Na tym etapie tego nie przesądzamy, czekamy na opinię biegłych. Dzisiaj podejmiemy decyzję co do pozostałej części zdarzenia - jak należy je zakwalifikować: czy to wypadek w stanie nietrzeźwości ze skutkiem śmiertelnym, czy zabójstwo - przekazał Krzysztof Kopania rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.



Przesłuchanie młodej kobiety zaplanowano na niedzielę na godzinę 16:00.

