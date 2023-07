- Tak, złożyliśmy wniosek o pieniądze z KPO - powiedział w "Debacie Dnia" poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta. Polityka pytała o to posłanka KO Monika Rosa oraz prowadząca program Agnieszka Gozdyra. - 801 dni czekamy na KPO. Pytanie, czy to rząd nie jest zdrajcą polskiego narodu, bo te pieniądze już dawno powinny być i pracować - powiedział poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak.

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Podczas debaty zgłoszono trzy poprawki przez grupę EKR, do której należy PiS. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO, wezwania KE, aby zakończyła prace nad kwestią przymusowej relokacji migrantów oraz uruchomienia unijnych środków na uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski.

Europosłowie PO głosowali przeciw poprawce dot. odblokowania środków z KPO.

Z kolei w czwartek rzecznik rządu Piotr Muller przekazał, że rząd oczekuje na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. - Jeśli to rozstrzygnięcie będzie pomyślne, od razu złożymy wniosek do UE dotyczący środków z KPO - dodał.

W programie "Debata Dnia" u prowadzącej Agnieszki Gozdyry o tych wydarzeniach rozmawiali: poseł PiS Piotr Kaleta, posłanka KO Monika Rosa oraz poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak.

- Premier Morawiecki apeluje do posłów opozycji, aby odblokowali środki z KPO. Czy gdyby posłowie opozycji zagłosowali w tej sprawie inaczej, to dostalibyśmy te środki? - zapytała posła partii rządzącej dziennikarka prowadząca program.

- Ja bardzo bym chciał, aby europarlamentarzyści z PE zagłosowali za uchwałą intencyjną, wzywającą do tego, że stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Czy taka inicjatywa mogła by wyjść z ich strony? - odparł Piotr Kaleta.

"Jak nazwać osobę, która występuje przeciwko własnemu narodowi, jak nie 'zdrajcą'?"

Agnieszka Gozdyra spytała posła partii rządzącej o ostatnie głosowanie dotyczące misji OBWE: - Czy posłowie, którzy zagłosowali za misją nadzorującą wybory w Polsce, są zdrajcami?.

- Jak inaczej nazwać osobę, która występuje przeciwko własnemu narodowi, jak nie "zdrajcą"? - odparł Piotr Kaleta.

Monika Rosa kilkukrotnie dopytywała posła partii rządzącej o to, czy złożono wniosek w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO.

- Wy w UE szukacie jedynie wroga - to, że nie potraficie załatwić pieniędzy z KPO, które nam się należą, to jest wasza wina - nawet my zagłosowaliśmy za ustawą o SN, która miała te środki odblokować - stwierdziła posłanka opozycji.

- I co? Prezydent Andrzej Duda wysłał ustawę do TK. A Trybunał nie potrafi się spotkać i odblokować tych pieniędzy. Więc kto tu jest zdrajcą? Jesteście zakładnikiem Ziobry, który nie chce tej ustawy poprzeć - dodała posłanka.

- Tak, złożyliśmy wniosek o pieniądze z KPO - odparł Piotr Kaleta.

"Pieniądze z KPO już dawno powinny być i pracować"

- To, aby pieniądze przyszył do Polski, to jest kwestia, czy PiS wypełni kamienie milowe, na które sam się zgodził - powiedział poseł Lewicy Arkadiusz Iwaniak.

- 801 dni czekamy na KPO. Pytanie, czy to polski rząd nie jest zdrajcą polskiego narodu, bo te pieniądze już dawno powinny być i pracować - dodał.

- Panie pośle, czy złożyliśmy wniosek o KPO? - dopytała Agnieszka Gozdyra Piotra Kaletę.

- Pan poseł twierdzi, że tak - wtrąciła posłanka.

- Pani redaktor, proszę zapytać premiera, jak to wygląda od strony formalnej. Była u nas Ursula von der Leyen i wszystko było dobrze. Uważam, że ta sprawa jest załatwiona - powiedział poseł PiS.

- Pan poseł powiedział, że złożyliśmy wniosek, którego nie złożyliśmy - podsumowała Agnieszka Gozdyra.

