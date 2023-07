W programie "Debata Dnia" Agnieszka Gozdyra poprosiła posła PO Konrada Frysztaka, by wyjaśnił, jak wygląda "mityczne hejterskie czwarte piętro, w którym ma powstawać propaganda, uderzająca w inne partie".

Konrad Frysztak: Poseł Zalewski kolędował po partiach i mu się piętra pomyliły

- To chyba pytanie do posła Zalewskiego, który wczoraj wygłaszał takie tezy. Chciałbym jednoznacznie przeciąć i zwrócić się do posła Zalewskiego, że chyba kiedy kolędował po siedmiu czy ośmiu partiach, to mu się piętra pomyliły, bo decyzje w PO zapadają nie na czwartym, a na piątym piętrze - powiedział Frysztak.

Jak zaznaczył, wsuwanie takich zarzutów jest "skandaliczne". - Rozumiem, że próbował chronić swojego lidera, bo miał gorszy dzień - dodał.

- Tu się z panem posłem zgadzam, szef siedzi na piątym piętrze. Na czwartym jest komitet wykonawczy - włączył się w rozmowę Jacek Bury, senator Polski 2050. - Szymon Hołownia zachował się bardzo spokojnie, był obrażany. Nazywanie kogoś "kretem" nie jest czymś miłym. Ta pani nie chciała rozmawiać, wygłosiła swoje tezy. Szymon próbował na to odpowiedzieć, ale jak widać i nie było ochoty do rozmowy - odnosił się do sytuacji ze środy Jacek Bury. - Ja bym podtrzymał to, co Paweł Zalewski powiedział - dodał.

- Większość tych starych partii uwielbia polaryzację i wciąganie Polaków w wojny polsko-polskie, które niczemu nie służą - mówił senator Polski 2050.

WIDEO. Konrad Frysztak: Decyzje w PO zapadają nie na czwartym, a na piątym piętrze

Paweł Zalewski o inspiracji z "czwartego piętra"

W środę Szymon Hołownia, lider Polski 2050 podczas spotkania z wyborcami wdał się w słowną przepychankę z kobietą, która zarzuciła mu, że jest "kretem" o. Rydzyka albo Jarosława Kaczyńskiego. Tego samego dnia o sprawie rozmawiali goście "Debaty Dnia".

- Ta pani jest niestety ofiarą straszliwej, kłamliwej propagandy na nasz temat, która jest w mediach społecznościowych. Ona nie jest inspirowana przez liderów Platformy Obywatelskiej ani przez Donalda Tuska, ale jest inspirowana przez tak zwane czwarte piętro, czyli centralę Platformy. To jest oczywiste. To jest zorganizowana akcja - ocenił Paweł Zalewski z Polski 2050 w programie "Debata Dnia".

