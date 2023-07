- Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed godz. 19. Na miejscu są 34 zastępy, czyli około 100 strażaków - przekazał rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Sławomir Brandt.

Dodał, że ogień objął praktycznie cały dach pałacu. - Na miejscu mamy m.in. pięć podnośników i drabin gaśniczych, z których prowadzimy działania w natarciu na ten pożar, który częściowo wychodzi z otworów w dachu, a częściowo jest ukryty. Akcja cały czas trwa - przekazał PAP Sławomir Brandt.

Strażak zaznaczył, że nie ma informacji, by w pożarze ktokolwiek został ranny.

Pożar pałacu w Konarzewie. "Trzeba ratować to, co się uda uratować"

"Nie znamy przyczyny pożaru. Straty historyczno-kulturowe bezcenne" - przekazało sołectwo Konarzewo w mediach społecznościowych.

Rzecznik straży dodał, że na miejscu jest zarządca, z którym dowódca akcji gaśniczej konsultuje, które elementy z obiektu mogą zostać ewakuowane.

- Z uwagi na to, że pali się dach i to praktycznie na całej powierzchni, trzeba ratować to, co się uda uratować - stwierdził strażak.

Jak podają Pracownia Krajoznawcza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, budowa pałacu w Konarzewie rozpoczęła się przed 1690 r., a prace budowalne trwały do ostatnich lat XVII w.

mbl/polsatnews.pl/PAP