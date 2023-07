Limity zużycia prądu. Rząd przyjął nowe ceny energii

- Rząd przyjął projekt podniesienia do trzech tysięcy kWh limitu zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zmiany mają dotyczyć również stawek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rząd przyjął projekt, dzięki któremu będzie większy limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną - poinformowała PAP Anna Moskwa.

Dla "zwykłych" gospodarstw limit wzrośnie do 3 tys. kWh. Dla rodzin z osobą niepełnosprawną ten limit rośnie do 3600 kWh, a dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4000 kWh.

Ceny prądu 2023. Od kiedy zmiany limitów?

Mniej za prąd mają płacić też sektory małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządowy. Od 1 października dla tych podmiotów będzie obowiązywała niższa maksymalna stawka za energię elektryczną - będzie to 693 zł za 1000 kWh, czyli tyle ile dla gospodarstw domowych.

- Rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na wszystkich możliwych płaszczyznach, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych czynników dla stabilności polskiej gospodarki. Dlatego też przyjęliśmy ustawy ograniczające wysokość cen energii elektrycznej, które weszły w życie w 2022 r. – podkreśliła minister.

