Inflacja w Polsce. NBP podał prognozy

"Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 – 12,7 proc. w 2023 r. (wobec 10,2 – 13,5 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 3,7 – 6,8 proc. w 2024 r. (wobec 3,9 – 7,5 proc.) oraz 2,1 – 5,1 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 5,0 proc.)" - podaje NBP w najnowszym raporcie.

Zgodnie z prognozami, roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 – 1,3 proc. w 2023 r. (wobec -0,1 – 1,8 proc. w projekcji z marca 2023 r.); 1,4 – 3,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,1 – 3,1 proc.) oraz 2,1 – 4,4 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 4,3 proc.).

Inflacja w Polsce

Według szybkiego szacunku GUS inflacja w czerwcu wyniosła 11,5 proc., co oznacza to spadek o 1,5 pkt proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku, natomiast względem maja 2023 r. wskaźnik ten nie zmienił się.

W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński powiadomił, że według projekcji NBP inflacja na koniec roku będzie w przedziale 7-8 proc. Jak przekazał, w następnych kwartałach i latach ma się jeszcze bardziej obniżać. - W drugiej połowie 2025 r. inflacja powinna zejść do naszego celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc. plus minus 1 pkt. proc. - mówił.

ZOBACZ: Marek Belka: Obniżanie stóp procentowych to zły pomysł

Glapiński zapowiedział również, że jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, to we wrześniu możliwe będzie obniżenie stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła na początku lipca stopy procentowe na niezmienionym poziomie.Oznacza to, że główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 6,75 proc.

WIDEO: Prognoza pogody - niedziela, 9 lipca, poranek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/PAP/ polsatnews.pl