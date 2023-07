Dwoje dzieci zostało rannych w zderzeniu quada z ciągnikiem rolniczym pod Iławą. - 57-latek kierujący ciągnikiem z dwoma przyczepami włączał się do ruchu, wyjeżdżając z pola i doprowadził do czołowego zderzenia - powiedziała polsatnews.pl st. asp. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Według policyjnych ustaleń 14-latka nie miała uprawnień do prowadzenia czterokołowca.