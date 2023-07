W Europie trwa wzmożona dyskusja dotycząca przybywających na kontynent migrantów. Polska Akcja Humanitarna zwraca uwagę, że za liczbami określającymi ruchy migracyjne kryją się prawdziwi ludzie i ich dramaty. Takich jak historia Parwany Amiri, która uciekła z Afganistanu do Europy w poszukiwaniu lepszego życia.

Historia Parwany Amiri została przedstawiona w audycji z cyklu "Słuchowisko Dom", publikowanej przez Polską Akcję Humanitarną.

"Gdy Parwana wspólnie z rodziną przedostała się do Europy z Afganistanu, znalazła się w obozie Moria w Grecji, który przez wiele lat był największym obozem dla uchodźców w Europie. Mimo wielkich trudności, z którymi musiała się zmierzyć, jest zdeterminowana, aby jej życie nie było definiowane tylko przez jej ucieczkę, ale przez nią samą i jej marzenia. Została nauczycielką w obozowej szkole, a także inicjatorką magazynu, w którym opublikowane zostały listy od mieszkańców Morii. Opowiedziała nam swoją historię" - czytamy na stronie PAH.

"Słuchowisko Dom" to opowieści o wojnie, ucieczce i poszukiwaniu nowego życia.

Na świecie jest ponad 110 milionów uchodźców - przypomina koordynatorka projektu Polskiej Akcji Humanitarnej Alicja Ryś. - Za każdą z tych liczb jest człowiek, pełen obaw, ale też nadziei. Człowiek, który jak każdy z nas potrzebuje domu bezpiecznego - dodaje.

WIDEO: Słuchowisko o historiach uchodźców

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dramatyczna sytuacja uchodźców

Sytuacja osób żyjących jako uchodźcy jest często dramatyczna. Są pozbawieni schronienia, opieki zdrowotnej czy edukacji. Pod koniec 2022 r. liczba osób, które musiały uciekać ze swoich domów, wyniosła 108,4 mln. To o 19,1 mln więcej niż rok wcześniej, co oznacza najszybszy wzrost w historii - podkreśla PAH.

ZOBACZ: Rzecznik rządu Piotr Müller: PiS wycofuje się z rozporządzenia migracyjnego

"Stworzyliśmy to słuchowisko, aby osoby, które musiały opuścić swoje domy przez wojnę, mogły same opowiedzieć o tym, co je spotkało. Zależało nam na tym, aby ich głos został usłyszany. Aby jak najwięcej osób dowiedziało się bezpośrednio od nich, jak wygląda ich życie" - czytamy na stronie organizacji.

WIDEO: Krzysztof Bosak o PO: Nie rozbiorą płotu na granicy. Nie są aż tak głupi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/dsk/polsatnews.pl