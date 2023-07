Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego.



"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - ostrzega IMGW.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Alert drugiego stopnia obowiązuje na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia dla wschodniej części kraju obowiązują w większości od godziny 22:00.



Przed godziną 13:00 IMGW powiadomiło, że z południowego na północny-wschód przemieszczają się burze i intensywne opady deszczu, gradu. Pojawiają się również porywy wiatru do 60 km/h. "Aktywność burz będzie wzrastać, a najsilniejsze z porywami do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, spodziewane są późnym popołudniem" - podano.

#IMGWlive 11:25 | 05.07

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE Z GRADEM 1°⛈️



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.



➡️https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGW #burza pic.twitter.com/aBaUa2INOW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 5, 2023



W związku z pojawieniem się opadów deszczu i burz w środę mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wody, a także istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. IMGW ostrzega przed wysokim napełnieniem Bałtyku wzdłuż Wybrzeża Wschodniego. "Lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów ostrzegawczych" - alarmuje IMGW.

#IMGWlive 14:05 | 05.07

🌊W związku z prognozowaną sytuacją #meteo i wysokim napełnieniem Bałtyku (524 cm) wzdłuż Wybrzeża Wschodniego przewidywane są wzrosty poziomów wody do strefy wody wysokiej. Lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów ostrzegawczych⚠️.#IMGW #hydro #Bałtyk pic.twitter.com/2MwkZTqKnG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 5, 2023

WIDEO. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

"Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wiadomości do odbiorców na trenie 12 województw.



RCB radzi, by w czasie niebezpiecznej pogody pozostać w domu, zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr, a także przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu.

‼UWAGA! ALERT RCB!‼



"Uwaga! Dziś (05.07) możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie 12 województw. pic.twitter.com/m2G8axUhkV — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 5, 2023

Pogoda na czwartek

Nocą burzowe chmury będą zanikać. Pojawić się mogą w okolicach Poznania i na południowym krańcu Polski. Stopniowo burze powinny się wygaszać. W nocy temperatura będzie wynosić od 11 st. C w Szczecinie do 15 st. C w Warszawie i Kielcach.

ZOBACZ: Najdokładniejszy radar burz nad Polską. Jaka aplikacja jest najlepsza?



W czwartek od zachodu kraju pogoda będzie się poprawiać. Na wchodzie pojawi się zachmurzenie, a także opady deszczu i burze. Na zachodzie będzie mniej chmur, synoptycy nie prognozują opadów.

WIDEO: 20 dzieci trafiło do szpitali. Sanepid sprawdza przyczyny zatrucia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/dsk/polsatnews.pl