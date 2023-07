Wysokie temperatury i niewielkie opady doprowadziły do pojawienia się ekstremalnego ryzyka zagrożenia pożarowego w woj. mazowieckim. IMGW ostrzega, by zachować ostrożność w lasach. Na najbliższe tygodnie prognozowane są wysokie temperatury, co oznacza, że pojawiać się będą niebezpieczne zjawiska.

"Zagrożenie pożarowe niemal w całym kraju jest wysokie lub bardzo wysokiej. W woj. mazowieckim dominuje zagrożenie ekstremalne" - ostrzega IMGW we wtorek, dodając, by zachowywać równowagę wybierając się na łono natury.

Jedynie na południowych krańcach Polski pojawia się zagrożenie pożarowe średnie i niskie.

Prognoza pogody. Burze nad Polską

Przed nami ciepła noc - temperatura będzie wynosić od 9 st. C w Olsztynie do 14 st. C we Wrocławiu. W nocy można spodziewać się niewielkich opadów deszczu w okolicy Gdańska.

W środę nastąpi zmiana pogody, przez zachodnią Polskę od południa przetaczać się będą burze. Do końca dnia na krańcach wschodnich mnie powinno padać.

W ciągu dnia na Wybrzeżu i Wielkopolsce pojawią się silne burze, lokalnie z gradem. Temperatura będzie wyższa niż we wtorek – na termometrach w Warszawie zobaczymy nawet 30 st. C, 28 st. C w Katowicach, 26 st. C w Rzeszowie i 25 st. C w Gorzowie Wielkopolskim.

W najbliższych tygodniach w Polsce dominować będą wysokie temperatury, nawet do 34 st. C, oznacza to, że zjawiska niebezpieczne takie jak susze czy burze wciąż będą się pojawiać.

