Od kilku tygodni właściciele kotów żyją w strachu - co rusz słyszy się o śmierci kolejnego zwierzaka. Nie było wiadomo, co dokładnie doprowadza do zakażania. We wtorek Główny Lekarz Weterynarii przekazał, że są znane wyniki badań - jako przyczynę wskazały wirusa grypy ptaków A/H5N1.

W ostatnim czasie służby weterynaryjne odnotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych. Choroba charakteryzuje się objawami oddechowo-neurologicznymi i wysoką śmiertelnością.

ZOBACZ: Weterynarze biją na alarm. Tajemnicza choroba zabija koty

Dotychczas nie wiadomo było, co doprowadza do zwierzęta do tego stanu. We wtorek jednak Głównego Lekarza Weterynarii przekazał, że są znane wyniki badań - jako przyczynę zakażenia zwierząt wskazały wirusa grypy ptaków A/H5N1.

"Analiza wykazała obecność wirusa"

Możliwość zakażenia głównie dotyczy osób zawodowo mających kontakt z drobiem i dzikimi ptakami.

"Otrzymaliśmy do badania pięć próbek mięsa i przeprowadziliśmy badania molekularne w kierunku obecności wirusa. Analiza wykazała, że w jednej z pięciu próbek znajduje się wirus. Dalsza analiza wykazała, że w mięsie znajduje się nie tylko materiał genetyczny wirusa, ale także zakaźny wirus" - przekazał w oświadczeniu prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

WIDEO: Główny Inspektorat Sanitarny podał, na co chorują koty

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Człowiek może się zarazić wirusem?

Do zakażenia człowieka dochodzi niezwykle rzadko i wyłącznie w wyniku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z chorym ptactwem. W Polsce dotychczas nie zarejestrowano przypadków zakażenia ludzi wirusem grypy typu A/H5N1.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła prewencyjne działania w zakresie zapobiegania wystąpieniu tej choroby u ludzi m.in. poprzez objęcie nadzorem epidemiologicznym właścicieli/opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy. Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest jednak znikome.

Z właścicielami padłych kotów, u których potwierdzono zakażenie A/H5N1, prewencyjnie kontaktują się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Co robić, by uniknąć zakażenia

Bieżące zalecenia Sanepidu dla właścicieli kotów:

- unikać bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów,

- po przyjściu do domu od razu zabezpieczać buty przed dostępem kotów,

- oczyszczać obuwie, każdorazowo po powrocie do domu, po przebywaniu w warunkach zewnętrznych, w których mogło dojść do ich zanieczyszczenia ptasimi odchodami,

- zdezynfekować powierzchnię, w której stały buty,

- stosować rutynowe zasady higieny, takie jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do domu, przed przygotowaniem posiłku,

- zachować warunki higieniczne przy przygotowaniu posiłków dla kotów.



W przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby, należy zgłosić się z nim niezwłocznie do lekarza weterynarii.

WIDEO: "To będzie jak krew w piach". Adrian Zandberg o kredycie 2 procent Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/dsk/Polsat News