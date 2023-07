Podkładem muzycznym do nagrania jest piosenka "Holiday" w wykonaniu Madonny. Na początku krótkiego wideo można zobaczyć lecąca mewę i napis "Wielkie plany na wakacje?". Następnie pojawiają się letnie aktywności, w tym surfowanie, a także fragmenty filmów takich jak "Dirty dancing".

Wakacje na Krymie. "Zeszłego lata ostrzegaliśmy was"

Do pewnego momentu wszystko wygląda, jak wakacyjny teledysk. W końcu pojawia się napis "Zeszłego lata ostrzegaliśmy was, by nie zbliżać się do Krymu. Nasza sezonowa prognoza pogody zapowiada burze z piorunami".

Chociaż w tle wciąż słychać Madonnę - obrazki drastycznie się zmieniają - widać wybuchy, płonące tereny i obiekty, a także zapłakaną kobietę. Nagranie kończy się uderzeniem pioruna.

Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023

"Uwaga niechciani goście. Tego lata obowiązuje poradnik dotyczący podróży" - podpisano wideo na Twitterze.

W poniedziałek ukraińska telewizja Espreso powiadomiła, że na Moście Krymskim pojawiła się trzynastokilometrowa kolejka samochodów. Jak powiadomiono, korek utworzył się już w sobotę, gdy władze w Moskwie wprowadziły szczegółowe kontrolne na przeprawę łącząca okupowany Krym z Rosją.

Nagranie ministerstwa tuż przed rozpoczęciem kontrofensywy

Na początku czerwca kanały telewizyjne na okupowanym przez Rosję Krymie zostały zhakowane, a mieszkańcy mogli zobaczyć materiał ukraińskiego Ministerstwa Obrony, na którym żołnierze wzywali do zachowania ciszy informacyjnej przed rozpoczynającą się wtedy kontrofensywą.



"Plany kochają ciszę. Nie będzie ogłoszenia o rozpoczynającej się kontrofensywie" - komentowała nagranie Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy.

