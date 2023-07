Policjanci z grupy "Orzeł" zatrzymali na gorącym uczynku dwóch "legendarnych" złodziei samochodów z Wołomina. "Lala" i "Góral" każdego tygodnia mieli kraść nawet do dziesięciu aut z warszawskich parkingów.

Policjanci z grupy "Orzeł" Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji od kilku miesięcy pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem dwóch czynnych złodziei samochodowych, którzy działali na terenie Warszawy.

Według ustaleń policjantów, każdego tygodnia usytuowani najwyżej w hierarchii złodziei samochodowych mężczyźni w wieku 38 i 49 lat kradli nawet do 10 samochodów z warszawskich parkingów. Były to najczęściej pojazdy marek japońskich i koreańskich, które bezpośrednio po kradzieży trafiały do dziupli w okolicach Wołomina, gdzie były demontowane na części. Przestępcy byli na tyle zuchwali, że kradzieży tych dokonywali w biały dzień.

"Legendarni" złodzieje w rękach policji

Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak poinformował, że do zatrzymania "Lali" i "Górala" doszło w środę na jednej z obwodnic Warszawy.

"Legendarni" złodzieje wpadli, gdy próbowali dojechać skradzionym chwilę wcześniej na Pradze Południe samochodem do swojej dziupli w okolicach Wołomina.

Mimo ustawionej blokady przestępcy starali się ją staranować i przejechać interweniujących funkcjonariuszy. - Policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym wybiciu szyb w pojazdach, jakimi poruszali się złodzieje i ich siłowym zatrzymaniu - przekazał nadkom. Marczak.

Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z całej akcji.

"Lala" i "Góral" usłyszeli zarzuty

Policja poinformowała, że w jednym z zatrzymanych pojazdów znaleziono urządzenia elektryczne służące do kradzieży pojazdów - emulator klucza codegrabber, potocznie zwany gameboyem, narzędzia służące do wpięcia w gniazda magistrali Can-bus, dzięki której dokonywali kradzieży pojazdów, oraz zagłuszarki sygnału GSM i GPS.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, gdzie usłyszeli po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów. Będą też odpowiadali za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Do prokuratury trafił też wniosek o wszczęcie wobec obu zatrzymanych śledztwa pod zarzutem czynnej napaści na policjantów.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 38- i 49-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

dk/kg/ Polsatnews.pl