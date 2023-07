- Grupa Wagnera nie dotrze do granicy z Polską - powiedział w Polsat News generał Waldemar Skrzypczak. Dodał, że tej formacji już nie ma. - Są plotki, że większość najemników wyprowadziła się do Afryki - przekazał ekspert dr Tomasz Pawłuszko. Zauważył, że nie wiadomo, co naprawdę ustalił Prigożyn z Łukaszenką.