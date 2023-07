Świętowanie Dni Włodawy zakłóciło nieprzyjemne zdarzenie podczas występu discopolowej grupy Akcent. Mężczyzna, który stał przed sceną, obrzucił jajkami wokalistę Zenona Martyniuka. - Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów - skomentował piosenkarz. Przyznał też, że wolałby przerwać występ, ale nie pozwala na to umowa z organizatorami.

Zespół Akcent, którego liderem jest Zenon Martyniuk, występował w sobotę podczas Dni Włodawy (woj. lubelskie). Wydarzenie zorganizowano nad Jeziorem Białym, a jego organizatorzy zapowiadali, że bawić się będzie można zwłaszcza przy muzyce disco polo.

Koncert grupy wykonującej piosenki takie jak "Przez twe oczy zielone" czy "Przekorny los" nie powinna być więc zaskoczeniem. Dla jednej z osób zgromadzonych przed sceną obecność Akcentu nie była jednak mile widziana. W pewnym momencie w stronę Martyniuka poleciały jajka.

"Pierwszy raz mi się to zdarzyło". Zenek Martyniuk obrzucony jajkami

Muzyków wyraźnie zasmuciło takie niemiłe zdarzenie. - Koncertów w ciągu 30-paroletniej kariery mieliśmy bardzo dużo, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, właśnie tutaj we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami do nas na scenę. Jeszcze nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem chyba kilkanaście tysięcy koncertów - stwierdził Martyniuk, co uwiecznił na nagraniu internauta Grzegorz Oleszczuk.

Na obrzucenie jajkami frontmana Akcentu publiczność zareagowała konsternacją, śmiechem zażenowania i okrzykami, w tym "Jaki wstyd!". Z filmu można wywnioskować, że większość osób chciała miło spędzić czas przy piosenkach zespołu i nie popierają zachowania nieznajomego mężczyzny.

- I co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? Chcielibyśmy go poznać na scenie. Jak taki chojrak, zapraszamy na scenę tutaj. Nasz basista chciałby poznać - dodawał Martyniuk, na co inna osoba z zespołu odpowiedziała: - Zawstydził się i zwiał.

Akcent wolał przerwać występ we Włodawie. "To będzie smutny koncert"

Piosenkarz przyznał chwilę później, że "przez jednego pana" zespół stracił humor "i w ogóle wszystko, chęć do grania". - Powiem państwu szczerze. Chętnie bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś tam zobowiązującą i niestety, ale to będzie taki bardzo smutny koncert - przekazał ze sceny.

Nie wiadomo, jaka motywacja kierowała mężczyzną, który rzucił jajkami w stronę Zenka Martyniuka. Akcent, na czele którego stoi, należy do czołówki polskich zespołów grających muzykę taneczną. Jego piosenki pojawiały się jeszcze w latach 90., chociażby w programie Polsatu "Disco Polo Live".

