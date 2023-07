Dyrektor CIA William Burns odbył tajną wizytę w Ukrainie, w czasie której władze w Kijowie ujawniły mu strategię odbicia terytoriów okupowanych przez Rosję i rozpoczęcia do końca roku negocjacji zawieszenia broni z Moskwą - poinformował dziennik "Washington Post". Według informacji, które usłyszał, Kijów planuje przesunąć systemy artyleryjskie do granicy z Krymem.

Jak informuje "The Washington Post" podróż Williama Burnsa na początku czerwca obejmowała spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz najwyższymi funkcjonariuszami ukraińskiego wywiadu.

Wojna na Ukrainie. Szef CIA był w Kijowie. William Burns zna plany ekipy Zełenskiego wobec Rosji

Jak podkreślono wizyta szefa CIA miała miejsce w krytycznym momencie konfliktu, gdy siły ukraińskie walczyły o uzyskanie przewagi podczas długo oczekiwanej kontrofensywy, ale nie rozmieściły jeszcze większości wyszkolonych i wyposażonych przez Zachód brygad szturmowych.

Z informacji amerykańskiej gazety wynika, że głównym celem wizyty było potwierdzenie zaangażowania administracji prezydenta USA Joe Bidena w wymianę danych wywiadowczych, które pomogą bronić się Ukrainie.

Według "The Washington Post" w prywatnych rozmowach planiści wojskowi w Kijowie przekazali Burnsowi, że ich celem jest odzyskanie znacznego terytorium do jesieni, przesunięcie systemów artyleryjskich i rakietowych do granicy z kontrolowanym przez Rosję Krymem i dalej w głąb wschodniej Ukrainy, a następnie rozpoczęcie rozmowy z Moskwą po raz pierwszy od zerwania negocjacji pokojowych w marcu ubiegłego roku.

"Rosja przystąpi do negocjacji tylko wtedy, gdy poczuje się zagrożona" – przekonywał wysoki rangą ukraiński urzędnik cytowany przez amerykańską gazetę. Jednak CIA odmówiła przekazania opinii Burnsa w sprawie perspektywy wobec ukraińskiej kontrofensywy.

Rozmowa szefów wywiadów USA i Rosji

Tymczasem według "New York Times" i "Wall Street Journal" dyrektor CIA miał zadzwonić do dyrektora rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergieja Naryszkina po krótkotrwałym buncie Jewgienija Prigożyna w Rosji. Burns miał zapewnić Kreml, że USA nie odegrały w nim żadnej roli.

Rozmowa telefoniczna z Naryszkinem miała miejsce w tym tygodniu i była kontaktem na najwyższym szczeblu między dwoma rządami od czasu ubiegłotygodniowej próby buntu w Rosji.

mak/zdr/"The Washington Post"