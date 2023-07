Kevin Spacey jest "seksualnym prześladowcą", który napastuje innych mężczyzn - powiedziała w piątek w sądzie w Londynie prokurator Christie Agnew, przedstawiając zarzuty postawione amerykańskiemu aktorowi. Według prokurator Spacey "lubi sprawiać, by inni czuli się bezsilni".

63-letni Kevin Spacey jest oskarżony o 12 przestępstw natury seksualnej, których miał się dopuścić wobec czterech mężczyzn na terenie Wielkiej Brytanii w latach 2001-2013. Aktor zaprzecza wszystkim zarzutom.

Wśród nich jest siedem zarzutów o seksualną napaść, trzy zarzuty o niewłaściwe zachowanie oraz dwa zarzuty o przymuszenie do seksu bez zgody ofiary. Większość zarzutów odnosi się do okresu, w którym Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru Old Vic.

Rozpoczęty w środę proces jest pierwszym od czasu oskarżeń w kierunku Spaceya w 2017 r. Pierwsze zarzuty zostały mu odczytane w sądzie w czerwcu 2022 r.

W trakcie tego posiedzenia adwokat Spaceya, Patrick Gibbs, przekonał sąd, że do czasu rozpoczęcia procesu aktor powinien pozostać na wolności i mieć możliwość podróżowania poza granice Wielkiej Brytanii.

Kevin Spacey nazwany "prześladowcą seksualnym"

"The Guardian" cytuje słowa prokurator Christine Agnew, która podczas piątkowej rozprawy w sądzie określiła Kevina Spacey'a "prześladowcą seksualnym", który według niej "lubi sprawiać, by inni czuli się bezsilni".

Agnew dodała, że aktor miał "agresywnie łapać innych mężczyzn za krocze". Przytoczyła sytuację, w której Spacey miał uprawiać seks oralny z mężczyzną, który spał.

Według pani prokurator aktor "nadużył władzy i wpływów, jakie dawała mu jego reputacja i sława", aby wziąć "kogo chciał i kiedy chciał".

Załamanie kariery Kevina Spaceya

Patrick Gibbs wygłosił krótkie oświadczenie, w którym podkreślił niewinność swojego klienta. Poprosił ławę przysięgłych o rozważenie motywacji oskarżycieli i zastanowienie się, czy można wziąć pod uwagę, "że spotkania odbyły się za obopólną zgodą".

Kariera Kevina Spaceya załamała się po ujawnieniu oskarżeń o molestowanie. Aktor stracił role w serialu "House of Cards" oraz angaż w kilku innych projektach.

