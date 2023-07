Osoby, które pełniły funkcję sołtysa, mogą od 1 lipca składać wnioski o dodatek do emerytury. Minister Henryk Kowalczyk zapowiada, że świadczenie co roku będzie waloryzowane. "Cieszę się, że w ten symboliczny sposób praca sołtysów, będzie doceniona i nagrodzona" - napisał polityk.

W sobotę 1 lipca w życie wchodzi ustawa o dodatkowym świadczeniu dla emerytów, którzy pełnili funkcję sołtysa. Będzie ono wynosiło 300 zł, ale jak zapowiedział minister Kowalczyk, kwota ta ma być co roku waloryzowana.

O dodatek w wysokości 300 zł mogą ubiegać się osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez dwie kadencje i co najmniej 8 lat. Pieniądze będzie wypłacał KRUS i to właśnie w jego placówkach można składać wnioski.

"Cieszę się, że w ten symboliczny sposób praca sołtysów, pełniących swoją funkcję z dużym oddaniem lokalnej społeczności, będzie doceniona i nagrodzona!" - napisał na Twitterze minister Kowalczyk.

📢Od dziś 300 zł dla sołtysów - emerytów❗️



🔴Dziś (1 lipca) wchodzi w życie ustawa o dodatkowym świadczeniu dla sołtysów.



ℹ️Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez dwie kadencje i co najmniej 8 lat, mogą na emeryturze otrzymywać dodatkowe 300 zł miesięcznie.



— Henryk Kowalczyk (@Kowalczyk_H) July 1, 2023

Wniosek do KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wnioski o przyznanie dodatku można złożyć w oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Należy do niego dołączyć zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o okresie pełnienia funkcji sołtysa. W przypadku kiedy nie dysponuje on tymi danymi, włodarz powinien wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych, a wnioskodawca dołączyć do dokumentów oświadczenie o spełnianiu wymagań do otrzymania dodatku. Oświadczenie powinno być podpisane przez co najmniej pięć osób, które zamieszkiwały sołectwo w czasie, kiedy wnioskodawca był tam sołtysem.

Decyzja w sprawie wniosku będzie wydawana w ciągu 60 dni. Dodatek wypłacany będzie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

pgo/Polsatnews.pl