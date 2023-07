"Proszę się nie bać. Paczka to darowizna, nic groźnego" - głosił napis na metalowej skrzyni pozostawionej w sobotę rano przed domem dziecka w Długiem koło Krosna (woj. podkarpackie). Tajemnicza osoba zadzwoniła też do lokalnej redakcji i podała szyfr do zamka zabezpieczającego kufer. Po jego otwarciu policjanci i personel placówki ujrzeli w środku 100 tysięcy złotych w gotówce oraz masę słodyczy.