Sieć ogólnodostępna. Unikać? Ekspertka ostrzega przed wakacyjnymi zagrożeniami

Lato się zaczęło, a co za tym idzie - wielu Polaków wybiera się na urlopy. Ekspertka NASK Anna Kwaśnik przestrzegła przed wiadomościami czy ofertami na temat wczasów, przy których powinny pojawić się czerwone lampki. - Podczas sjesty wakacyjnej klikamy w pośpiechu w wiadomości, które do nas docierają i niestety czasem nieświadomie instalujemy szkodliwe oprogramowanie - stwierdziła w Polsat News.

Eksperci NASK, czyli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, przygotowali poradnik "Cyberbezpieczne wakacje", poświęcony przeciwdziałaniu zagrożeniom w letnim czasie.

- W pośpiechu, podczas sjesty wakacyjnej, klikamy w wiadomości, które do nas docierają i niestety czasem nieświadomie instalujemy szkodliwe oprogramowanie, dzięki któremu przestępca może dostać się do naszych kont bankowych - powiedziała ekspertka NASK Anna Kwaśnik.

Wśród działań, które mogą pomóc uchronić przed oszustwem, jest aktualizacja urządzeń. - Dzięki temu nasze urządzenia są mniej podatne na luki w zabezpieczeniach. Warto mieć też zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, również aktualizowane na bieżąco - dodała ekspertka.

Sieć ogólnodostępna. Unikać?

Cyberprzestępcy czasem tworzą fałszywe sieci Wi-Fi, by za ich pomocą kraść dane osobowe, ale też hasła i loginy. Anna Kwaśnik uważa jednak, że nie warto przez to rezygnować z logowania się do takich sieci. Jak dodała, "połączenie się z taką siecią nie musi być niebezpieczne". Wspomina o dwóch istotnych kwestiach, które pomogą uchronić przed kradzieżą danych.

- Powinniśmy pamiętać, żeby ustawić uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Poza tym, zanim połączymy się z publiczną siecią, trzeba sprawdzić, czy mamy włączoną opcję udostępniania plików. Jeśli tak - trzeba ją wyłączyć - powiedziała ekspertka.

Współautorka poradnika przypomina też, że warto selekcjonować zdjęcia i treści udostępniane w mediach społecznościowych. - Zbyt dużo prywatnych informacji, np. o tym, że jesteśmy na wakacjach, poza domem, to znak dla przestępcy, że może się włamać - powiedziała Anna Kwaśnik.

Poradnik dostępny na stronie internetowej NASK.

