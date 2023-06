Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu auta osobowego z furmanką na drodze krajowej nr 17. Opieki weterynarza potrzebowały również dwa konie, a pojazd został całkowicie zniszczony. Kierowca samochodu, który doprowadził do zderzenia, uciekł.

St. asp. Katarzyna Szewczuk z Komendy Powiarowej Policji w Zamościu (woj. lubelskie) poinformowała, że do niecodziennego wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 17 na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Borowina.

Sprawca uciekł z miejsca wypadku

W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy - auto osobowe i furmanka zaprzężona w dwa konie. - Skierowani we wskazany rejon policjanci na miejscu zastali całkowicie uszkodzoną furmankę - podała st. asp. Szewczuk.

Jak ustalili funkcjonariusze, do wypadku doprowadził kierowca osobowego opla. - Jechał on od strony Starego Zamościa w kierunku Sitańca, po drodze wyprzedając inne jadące przed nim pojazdy. Jeden z nich postanowił wyprzedzić z prawej strony. Wykonując ten niebezpieczny manewr nie zauważył, że wyznaczonym poboczem porusza się pojazd konny. Nie zdołał wyhamować, w następstwie czego najechał na jego tył, doprowadzając do całkowitego uszkodzenia furmanki - wyjaśniła st. asp. Szewczuk. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowane dwie osoby i dwa konie

W wypadku poszkodowani zostali 51-letni woźnica i 50-letnia pasażerka furmanki. Oboje trafili do szpitala. - Konie ciągnące zaprzęg zostały zabezpieczone przez właściciela. One również wymagały opieki weterynaryjnej - przekazała st. asp. Szewczuk.

Policjanci ustalili dane właściciela opla, którym poruszał się sprawca wypadku. Funkcjonariusze ustalają miejsce jego pobytu.

