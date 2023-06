Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ostrzegał, że Rosjanie są gotowi do wysadzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Stwierdził nawet, że plan w tej sprawie został zatwierdzony. Rosjanie mieli m.in. zaminować jeden z reaktorów oraz zgromadzić materiały wybuchowe. Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze jest największym takim obiektem w Europie.

ZOBACZ: Rosja. Wystąpienie Władimira Putina. "Czujemy się pewnie"

- Rosja może sobie pozwolić na taki krok, ale to nie będzie sukcesem. Kraje zachodnie już przekazały informacje na temat tego, jakie sankcje czekają na Rosję w momencie, kiedy wykorzysta broń jądrową albo zastosuje terroryzm jądrowy. I jedno i drugie jest bardzo niebezpieczne. Nie obawiałbym się tego za bardzo, ale jest to możliwe - powiedział na antenie Polsat News komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.

Wysadzenie elektrowni atomowej. Ekspert: Zachód ma możliwości, by temu zapobiec

- Rosjanie są nieobliczalni i w pewnym momencie mogą dojść do wniosku, że to im się przyda lub przyniesie jakieś korzyści - dodał.

WIDEO: Ekspert o możliwym wysadzeniu elektrowni atomowej

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jego zdaniem rejon Zaporoskiej Elektrowni Atomowej powinien znaleźć się w strefie neutralnej, gdzie nie powinno prowadzić się działań bojowych, a na terenie powinni znajdować się międzynarodowi obserwatorzy.

ZOBACZ: Bunt w Rosji. Jewgienij Prigożyn opuścił Rostów nad Donem

- Nie dziwię się, że prezydent Zełenski cały czas się o to martwi. To jest tak jak z tamą w Kachowce - nikt nie spodziewał się, że Rosjanie ją wysadzą i spowodują katastrofę ekologiczną w całym dorzeczu Dniepru. To samo szykuje się w okolicy elektrowni. Trzeba temu przeciwdziałać. Zachód ma możliwości, żeby temu zapobiec - powiedział kmdr. Dura.

Wysadzenie elektrowni atomowej. Schetyna: To niemożliwe

O możliwe wysadzenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w programie "Graffiti" został zapytany Grzegorz Schetyna.

- To jest niemożliwe. To zawsze jest jako wielki straszak i konsekwencja agresji rosyjskiej, ale wydaje się i chcę to powiedzieć, że to jest niemożliwe - powiedział były szef polskiego MSZ.

WIDEO: Grecja. Nowe informacje ws. zaginionej 27-letniej Polki. Jest nagranie z monitoringu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/kg/polsatnews.pl