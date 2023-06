Gdy właściciel auta w Warszawie zamykał bagażnik, przechodzący obok złodziej włożył rękę za klamkę. Tym samym uniemożliwił zablokowanie drzwi w samochodzie. Wystarczyło kilka sekund i już w ręku miał teczkę, na którą "polował".

Mężczyzna wykorzystał to, że właściciel samochodu z bezkluczykowym systemem nie sprawdził, czy auto zamknęło się.

- Klasyczny przykład tego, jak łatwo się nabrać - przyznał w rozmowie z reporterem "Wydarzeń" Michał Rodziewicz, specjalista ds. elektronicznych zabezpieczeń pojazdów.

Złodzieje powrócili na miejsce

To, że przestępcy wracają na miejsce zbrodni, potwierdza nagranie zrobione kilka dni później na tym samym parkingu.

Uwagę reportera "Wydarzeń" przykuło dwóch dziwnie zachowujących się mężczyzn. Jeden z nich łudząco przypomina tego, który przechodził koło okradanego auta kilka dni wcześniej. O skomentowanie zarejestrowanego przez nas materiału poprosiliśmy prywatnego detektywa Kamila Legawca.

- Jeden asekuruje drugiego w momencie, gdyby coś się działo. Oczywiście mają kontakt. Szukają ofiary. Jeden naglę rusza na sąsiedni parking - mówił, widząc nagranie.

Cel to samochód firmy kurierskiej. Zbliżający się do niego złodziej nie widzi, że do auta wrócił już kierowca. Drugi mężczyzna wysyła jednak ostrzeżenie.

Okazji do kradzieży przestępcy szukają na zatłoczonych parkingach koło dyskontów czy galerii handlowych.

To co wyróżniało kręcących się po warszawskim parkingu to nie tylko słuchawki w uszach, ale i trzymane w rękach chusteczki. To po to by nie zostawiać odcisków palców.

Zatrzymano obywateli Gruzji

Policja na razie nie chce wypowiadać o działających tak złodziejach. Jak udało dowiedzieć się "Wydarzeniom", funkcjonariusze z warszawskiego Wawra zatrzymali własnie trzech podejrzewanych o liczne kradzieże obywateli Gruzji.

Prawdopodobnie mają związek z nagraną kradzieżą teczki.

