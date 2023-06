Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy, chociaż jednocześnie w greckich mediach pojawiły się doniesienia, że "wyraził żal". W rękach śledczych są dowody, że to on uprowadził, wykorzystał seksualnie, a następnie zabił Polkę, prawdopodobnie przez uduszenie jej.

Do zabójstwa najpewniej nie doszło w mieszkaniu zajmowanego przez 32-latka, lecz w opuszczonym domu stojącym nieopodal miejsca odnalezienia ciała.

Współlokator 32-latka pomógł w śledztwie

Także zwłoki Anastazji najprawdopodobniej były przenoszone, bo odkryto je w miejscu sprawdzanym wcześniej przez służby. Z kolei w pustostanie policja znalazła dowody, w tym buty i niedopałki papierosów.

W śledztwie przydatne okazały się zeznania współlokatora podejrzanego 32-latka. Informacje uzyskane od Pakistańczyka stały się jedną z podstaw postawienia zarzutu zabójstwa.

Banglijczyk działał sam. Nie miał pomocników

Polsat News dowiedział się, że w piątek Banglijczykowi postawiono zarzuty porwania, zabójstwa i gwałtu. Dodatkowo greccy śledczy wykluczyli udział osób trzecich w zbrodni - mężczyzna działał sam. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany.

Swoje postępowanie ws. zabójstwa Polki prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Śledczy z Dolnego Śląska, na polecenie prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry, polecieli na wyspę Kos.

Wczoraj, na moje polecenie, dwóch prowadzących śledztwo prokuratorów z Wrocławia udało się na wyspę Kos. Trwają intensywne rozmowy z prokuraturą i Ministerstwem Sprawiedliwości Grecji, by uzyskali oni zgodę na udział w czynnościach procesowych i niezwłocznie zapoznali się z… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 21, 2023

Premier chce, by podejrzany o zabójstwo był wydany Polsce

To niejedyny ruch polskiej administracji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że złoży wniosek do władz Grecji, by podejrzany o gwałt i zabójstwo 27-latki był sądzony w Polsce. "Aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary" - argumentował szef rządu RP.

Jestem wstrząśnięty brutalnym morderstwem 27-letniej Anastazji. Sprawca musi ponieść bardzo surowe konsekwencje. Dlatego zwrócimy się do Grecji o wydanie podejrzanego, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 19, 2023

Poszukiwania Anastazji, która poleciała na grecką wyspę Kos do pracy, trwały przez tydzień. Jej ciało znaleziono w niedzielę - było przykryte workami i gałęziami.

WIDEO: Grecja. Nowe informacje ws. zaginionej 27-letniej Polki. Jest nagranie z monitoringu

