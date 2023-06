W Jaworznie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 40-letnia kobieta. Ofiara wypadła z siódmego piętra budynku na jednym z osiedli. Poniosła śmierć na miejscu. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 14:00 przy ulicy Towarowej w Jaworznie. 40-letnia kobieta wypadła z okna na siódmym piętrze jednego z budynków na osiedlu Podłęże.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo szybkiej reakcji służb medycznych, lekarze stwierdzili zgon. Ofiara zginęła na miejscu.

- Badamy okoliczności zdarzenia, co pozwoli ustalić czy był to wypadek i kobieta po prostu wypadła z okna, czy była to próba samobójcza oraz czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl st. asp. Anna Kacprzak z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Sąsiedzi o dwóch wersjach zdarzeń

Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury. Lokalny portal jaw.pl przytacza relacje sąsiadów, którzy podają dwie wersje zdarzeń. Z pierwszej wynika, że przed wypadkiem kobieta myła okna w swoim mieszkaniu.

Według drugiej relacji 40-latka wyskoczyła. Policja na razie nie potwierdza żadnej z tych wersji.

