Nagranie, na którym widać mężczyznę podlewającego drzewa w trakcie ulewy trafiło do sieci i wywołało falę komentarzy. Sceny podważające zasady logiki rozegrały się przy ulicy Polskich Marynarzy w Szczecinie.

Internauci pytają o "sens i logikę" widząc pana ubranego w kurtkę przeciwdeszczową, podlewającego drzewa w trakcie ulewy.

Inni zastanawiają się nad uzasadnieniem tego działania np. nawożeniem czy dodatkowym nawadnianiem po suszy. Są też tacy, którzy komentują nagranie krótko - marnotrawienie pieniędzy.

Portal gk24.pl poprosił o komentarz przedstawicieli miejskiego ratusza.

"Nasadzenia drzew w ciągu ul. Polskich Marynarzy zostały wykonane w ramach zadania 'Modernizacja ulic Modra i Koralowa w Szczecinie', nie zostały one jeszcze przekazane do bieżącego utrzymania, objęte są pielęgnacją przez wykonawcę. Nie wiem czy było to podlewanie czy nawożenie, o tym powinien wypowiedzieć się wykonawca" - odpowiedziała gk24.pl Sylwia Cyza z Centrum Informacji Miasta.

ZOBACZ: Bitwa pod Grunwaldem 2022. Przeszła ulewa. Jagiełło zapowiedział, że walczy po raz ostatni

Podobne sceny zostały uchwycone także w ubiegłym roku przez mieszkańców Sopotu. Sieć obiegło wtedy zdjęcie mężczyzny podlewającego krzewy w trakcie deszczu na Rondzie Polonii Sopockiej. Internauci zauważyli, że opady nie były intensywne i dodatkowe nawodnienie mogło być uzasadnione.

WIDEO: Nieodpowiedzialne zachowanie na kąpielisku w Szczecinie. Wstrząsające nagranie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ sgo/polsatnews.pl