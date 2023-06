Jak podkreśla w rozmowie z Polsat News ekspert Marek Kamieński, jeżeli wybieramy wczasy z biurem podróży, to organizator wyjazdu powinien nas poinformować, jak się do niego przygotować. Turystyka zorganizowana jest uregulowana w ustawie z 2017 roku.

- Jest jasno powiedziane, ze za wyjazd tego turysty, który kupił imprezę turystyczną, odpowiada organizator, czyli biuro podroży. Na miejscu jest też nasz opiekun, rezydent - zaznaczył.

Jednak, gdy decydujemy się na samodzielny wyjazd, powinniśmy dowiedzieć się o zagrożeniach w kraju, do którego się wybieramy.

Wakacje w Grecji. O czym trzeba pamiętać?

Grecja jest jednym z bardziej bezpiecznych państw dla turystów.

- Grecy, czy na wyspach, czy na lądzie są bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów. Turystyka to jest dla nich prawie 10,5 proc. PKB - mówi ekspert.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega jednak w szczególności przed: kradzieżami w miejscach turystycznych, włamaniami do samochodów i przyczep kempingowych oraz zagrożeniem wystąpienia trzęsień ziemi.

Wakacje we Włoszech. Wskazówki dla turystów

Jeżeli chodzi o wakacje we Włoszech to warto pamiętać, że w tym kraju obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego (w pięciostopniowej skali).

Poza tym warto też zwrócić uwagę na kradzieże oraz zagrożenie trzęsieniami ziemi.

- Zostawi pan torebkę, pójdzie się pan kąpać i już tego nie ma. Złodzieje nas obserwują na całym świecie, również w Polsce - tłumaczy ekspert.

Wakacje w Chorwacji. Na co trzeba uważać?

Rezerwując wakacje w Chorwacji trzeba pamiętać, że nie uznaje się tam międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez gości. Dlatego warto sprawdzić, czy nie zostawiliśmy żadnych rzeczy osobistych w swoich pokojach.

Co więcej, polskie MSZ doradza zachowanie ograniczonego zaufania do organizatorów imprez sportowych wysokiego ryzyka. Chorwacja nie wymaga od organizatorów żadnych specjalnych kwalifikacji.

Poza tym, na granicy z Serbią, Czarnogórą, Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów, a więc w tych rejonach trzeba szczególnie uważać.

Wakacje na Cyprze. Czy jest bezpiecznie?

Jeżeli naszym wakacyjnym wyborem jest Cypr to trzeba mieć świadomość, że opieka konsularna nie obowiązuje w Tureckiej Republice Cypru Północnego. Chodzi konkretnie o miasta: Famagusta, Salamina, Morfu, Kyrenia, Półwysep Karpas.

Jak ostrzega MSZ - w sezonie turystycznym zdarzają się kradzieże samochodów lub rzeczy pozostawionych w samochodzie.

Wakacje w Bułgarii. Możliwe zagrożenia dla turystów

Głównym zagrożeniem podczas wakacji w Bułgarii są trzęsienia ziemi.

Wakacje w Tunezji. Na co należy uważać?

W Tunezji trzeba unikać miejsc szczególnie uczęszczanych (takich jak: obiekty kultu religijnego, centrum miast, bazarów) oraz należny bezwzględnie stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wakacje w Egipcie. Ostrzeżenia MSZ

Polskie MSZ odradza wszelkich podróży do Synaju Południowego oraz na granicę z Libią i Sudanem, Na pozostałym terytorium Egiptu resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, ze względu na podwyższone zagrożenie atakami terrorystycznymi.

Wakacje w Turcji. Na co trzeba uważać?

Z zagrożeniami atakami terrorystycznymi należy liczyć się także podczas wakacji w Turcji. Niebezpieczeństwo stanowią również działania wojskowe na granicy z Syrią i Irakiem. Można też spotkać się z przemocą wobec kobiet oraz zagrożeniami trzęsienia ziemi.

Niezależnie od celu naszej podróży zawsze trzeba dowiedzieć się o nim, jak najwięcej. W szczególności warto poczytać o lokalnych zwyczajach.

- Jeżeli jedziemy np. Do Doha, czy też do państw arabskich, to jeżeli będziemy szli po ulicy troszeczkę się zataczając, niekoniecznie po alkoholu, to możemy być uznani za osobę pod wpływem i możemy mieć kłopoty - mówi Kamieński.

Najważniejsze i sprawdzone informacje na temat innych krajów można znaleźć m.in. na rządowej stronie w zakładce "dla podróżujących".

