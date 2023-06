Prezydent Łodzi potwierdziła, że miasto zdecydowało się na "wynajęcie hali Atlas Arena agencji, która w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przygotowywała tam kongres", jednak wydarzenie nie odbędzie się.

- W tej chwili sytuacja się odwróciła, w związku z czym bardzo nam przykro, bo jak rozumiem z wypowiedzi Joachima Brudzińskiego, to mieszkańcy Dolnego Śląska zaprosili PiS do siebie - stwierdziła Hanna Zdanowska. Dodała, że najwyraźniej "takiego zaproszenia zabrakło ze strony działaczy PiS w łódzkim".

Zdanowska: Umowa została podpisana. Zawiera kary umowne

- Ponieważ umowa, która została podpisana, zawiera w sobie kary umowne, w związku z czym PiS i tak zapłaci za zabiegi in vitro, które w ramach tej obietnicy zamierzamy zrealizować. Będzie to kilkadziesiąt zabiegów, więc spora część łodzian będzie usatysfakcjonowana, przede wszystkim ci rodzice, którzy będą mogli wejść na listę oczekujących - powiedziała.

Prezydent Łodzi przekazała, że chce "podziękować Joachimowi Brudzińskiemu". - W Łodzi w ten weekend bardzo dużo się dzieje. Obchodzimy 600-lecie naszego miasta i chcemy, żeby bardzo dużo się działo, w związku z czym te utrudnienia, które mogłaby spowodować kongres PiS-u, ominą Łódź, więc jest to dla nas dobra wiadomość - powiedziała. Stwierdziła jednak, że "ubolewa nad faktem", iż mieszkańcy nie będą mogli zadać pytań politykom partii rządzącej.

Zdanowska: Przekażemy 150 tys. złotych na sfinansowanie in vitro

Hanna Zdanowska potwierdziła, że umowa została podpisana, a do Atlas Areny przyjechały już ciężarówki ze sprzętem. Prezydent Łodzi nie chciała zdradzić wysokości stawek oraz kar zapisanych w umowie wynajmu. - Tak czy tak przekażemy około 150 tys. złotych, które jutro będą jutro procedowane na sesji rady miejskiej i wzbogacimy nimi program in vitro. Następnie dokonamy rozliczenia z Atlas Areną - powiedziała.

Prezydent Łodzi została zapytana o to, czy jej zdaniem decyzja o przekazaniu środków za wynajem hali na program in vitro wpłynęła na decyzję PiS o przeniesieniu wydarzenia na Dolny Śląsk. - Trudno jest mi powiedzieć, co myśleli politycy PiS. Tak czy tak sfinansowali zabiegi in vitro i to jest dla mnie najważniejsze - skomentowała.

Poinformowała również, że rocznie miasto Łódź przeznacza na dofinansowanie in vitro milion złotych. Dodatkowe 150 tys. złotych pomoże na sfinansowanie zabiegów dla kilkudziesięciu rodzin.

