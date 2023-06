"27-latka została prawdopodobnie zamordowana w opuszczonym domu, kilka metrów od miejsca, w którym znaleziono jej ciało" - podaje grecki portal Ethnos, powołując się na doniesienia telewizji MEGA.

Policja zebrała w domu dowody, takie jak but i niedopałki papierosów. Zostały one wysłane do laboratoriów kryminalistycznych do analizy.

Śmierć Anastazji R. "Była skuta kajdankami"

"27-letnia Anastazja była skuta kajdankami" - podał wcześniej grecki portal. Obok ciała dziewczyny miała też znajdować się torebka, w której nie było pieniędzy ani telefonu, z którego wcześniej dziewczyna wysyłała wiadomości do swojego partnera.



Z wcześniejszych doniesień greckich mediów wynika, że Polka przed zaginięciem miała skontaktować się przez komórkę ze swoim chłopakiem, który również mieszkał na wyspie. Po 22:30 Anastazja miała do niego zadzwonić i powiedzieć, że jest pijana, a któryś z napotkanych mężczyzn odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Później udostępniła partnerowi swoją lokalizację, jednak gdy mężczyzna zjawił się na miejscu, Anastazji tam nie było. Jej telefon był natomiast wyłączony.

W niedzielę, po niemal tygodniu poszukiwań, odnaleziono ciało 27-latki. Znajdowało się w pobliżu drogi łączącej Tigaki z Marmari na wyspie Kos.

Głównym podejrzanym jest 32-latek z Bangladeszu, który został zatrzymany przez policję. Mężczyzna był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem. Według mediów sam sobie przeczy w zeznaniach.

