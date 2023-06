Do niecodziennego zdarzenia doszło 10 kwietnia w miejscowości Lake Barrington. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z domów, w którym miało dojść do samopostrzału z broni palnej.

Na miejscu policjanci zastali 62-latka z raną postrzałową nogi. Mężczyzna tracił dużo krwi dlatego został przewieziony do miejscowego szpitala. Na szczęście kula przeszła na wylot i nic poważnego mu się nie stało.

Postrzelił się w sennej marze. Okazało się, że broń posiada niezgodnie z prawem

Mark M. Dicara poinformował mundurowych, że do nieszczęśliwego wypadku doszło gdy spał. Wyjaśnił, że przyśniło mu się, że do jego domu wdarli się włamywacze i próbował się bronić. Sięgnął więc po swój rewolwer Magnum 357 i strzelił do intruza ze snu. Pech chciał, że trafił we własną nogę i wtedy się obudził.

Służby potwierdziły, że do żadnego włamania nie doszło. W toku śledztwa okazało się jednak, że mężczyzna posiadał pistolet mimo, że miał unieważnioną kartę identyfikacyjną właściciela broni palnej (FOID). Mieszkańcy stanu Illinois posiadający broń muszą mieć ten dokument.

W związku z tym kilka dni temu prokuratura oskarżyła 62-latka o posiadanie broni palnej bez ważnej karty FOID oraz lekkomyślne wystrzelenie z broni palnej.

12 czerwca mężczyzna został aresztowany, ale wkrótce później został zwolniony po wpłaceniu 150 tys. dolarów kaucji. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbędzie się 29 czerwca.

dk/wka/ Polsatnews.pl