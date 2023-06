Ostatnio piosenka Beatlesów. Paul McCartney sięga po pomoc sztucznej inteligencji

W rozmowie z BBC Radio 4 artysta potwierdził zakończenie prac nad utworem. Nie podał jednak jego tytułu, choć fani są praktycznie pewni, że chodzi o nagranie "Now And Then", czyli kompozycję z 1978 roku.

Już wcześniej, bo w 1995 roku próbowano wydać utwór jako dodatek do "Antologii". Pomysł porzucono ze względu na bardzo słabą jakość nagrania Johna Lennona.

Demo piosenki zostało nagrane z użyciem pianina w nowojorskim apartamencie. Lennon do rejestracji użył magnetofonu przez co dźwięk zawierał dużą ilość szumów i trzasków.

WIDEO: Sztuczna inteligencja pomoże Paulowi McCartney'owi

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pomoc sztucznej inteligencji

Jak podkreślono, za pomocą sztucznej inteligencji udało się przeprowadzić czyszczenie ścieżek. Paul McCartney po przesłuchaniu wygenerowanej, nowej wersji utworu stwierdził, że możliwe jest jego czyste zmiksowanie.

Artysta w rozmowie nie ukrywał, że sam podchodzi bardzo sceptycznie do muzyki, w której tworzeniu bierze udział sztuczna inteligencja. Najprawdopodobniej w ten sposób odniósł się do filmu, który dostępny jest na platformie Youtube.

Na kanale "John Winston Lennon" odsłuchać można utworu w całości wygenerowanego przez AI.

mjo/ Polsatnews.pl