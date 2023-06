W dzień zachmurzenie duże i przejaśnienia szczególnie na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu. Opady do około 10 mm na południowym zachodzie. Temp max w południowej połowie kraju od 12° do 16°C, na pozostałym obszarze od 17° do 23°C

Wiatr słaby i umiarkowany#IMGW pic.twitter.com/XTHpSL4HSi