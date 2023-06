22-letnia wówczas Sibora Gabani zaginęła w 2014 roku. Po latach jej szczątki znaleziono w drewnianej skrzyni zamurowanej w ścianie mieszkania, które dzieliła ze swoim ówczesnym chłopakiem. Marco R. wpadł w ręce policji po tym jak zabił swoją obecną partnerkę. Mężczyzna przyznał się do zbrodni sprzed lat.

Jak poinformował hiszpański dziennik "El Pais" policja znalazła ciało zamurowane w ścianie mieszkania w Torremolinos, na południu Hiszpanii. Prawdopodobnie należało do zaginionej przed laty kobiety.

Dwa zabójstwa

Poszukiwania pochodzącej z Albanii, posiadającej włoskie obywatelstwo Sibory Gagani, która zaginęła w 2014 roku, zostały wznowione po tym, jak pod koniec maja ówczesny partner kobiety został aresztowany za zabicie swojej obecnej partnerki, 28-letniej Pauli, którą miał kilkukrotnie dźgnąć nożem. Policję wezwali sąsiedzi, którzy usłyszeli kłócącą się parę.

Funkcjonariusze po przyjechaniu na miejsce znaleźli martwe ciało kobiety i rozpoczęli poszukiwania podejrzanego, który uciekł z miejsca zdarzenia. Po sześciu godzinach został odnaleziony i aresztowany.

Jak podaje "El Pais", 45-letni Włoch Marco R. przyznał się do wcześniejszej zbrodni po tym, jak na komendzie zobaczył plakat ze zdjęciami osób zaginionych, na którym rozpoznał Sibore.

Zbrodnia sprzed lat

Sibora Gagani przeprowadziła się z Marco R. na Costa del Sol w 2011 roku. Kobieta zaginęła 7 lipca 2014 roku, wkrótce po zerwaniu z partnerem. Mężczyzna miał powiedzieć rodzinie kobiety, że ta wyjechała nagle, nie mówiąc, dokąd się udaje.

W 2015 roku wizerunek zaginionej rozpowszechniło stowarzyszenie SOS Desaparecidos.

Zamurowane ciało

45-latek zeznał, że dźgnął nożem kobietę, potem użył kwasu, aby rozpuścić jej ciało, a następnie zamurował szczątki.



We wtorek funkcjonariusze udali się do mieszkania, w którym w 2014 roku mieszkała para. Tam za pomocą aparatu rentgenowskiego wykryli drewnianą skrzynię ukrytą między dwiema ścianami. Znaleźli w niej ludzkie szczątki, które zostały przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok i identyfikacji.

Zdaniem policji szczątki mogą należeć do zaginionej Sibory Gabani, choć ostatecznie potwierdzą to badania DNA.

