Amerykańskie wojsko przeprowadziło symulację ataku przy pomocy dronów sterowanych przez sztuczną inteligencję. W trakcie ćwiczeń, AI zaczęła jednak atakować ludzi, jeżeli ci nie chcieli wydać ostatecznej zgody na uderzenie. Choć w trakcie symulacji nikt zginął, to bardzo poważne ostrzeżenie - ocenił pułkownik Tucker Hamilton, szef testów i operacji z użyciem AI w Siłach Powietrznych USA.

Podczas symulacji przeprowadzonej przez amerykańską armię, sztuczna inteligencja zastosowała "wysoce oczekiwane strategie", aby za wszelką cenę wykonać swoją misję - wynika z raportu zaprezentowanego na majowym szczycie Future Combat Air and Space Capabilities Summit w Londynie.

Pułkownik Tucker Hamilton opisał, że AI posunęła się nawet do "zabicia" swojego operatora, jeżeli ten nie chciał wydać ostatecznej zgody na atak. Wojskowy wyjaśnił, że choć w trakcie symulacji nikt nie zginął ani nie został ranny, wnioski z niej mogą być "niepokojące".

"System identyfikował cel, za którego zniszczenie otrzymywał punkty. Człowiek mówił mu jednak, żeby nie przystępował do ataku. System postanowił więc 'zabić' człowieka, który powstrzymywał go przed osiągnięciem celu" - opisał amerykański dowódca.

AI chciała za wszelką cenę wykonać misję. Wzięła człowieka za "przeszkodę"

Jak przekazał pułkownik Hamilton, wojskowi w trakcie testów postanowili przeprogramować sztuczną inteligencję, aby chronić operatorów.

"Powiedzieliśmy sztucznej inteligencji, że za 'zabicie' operatora straci punkty. Co więc zrobiła? Zaczęła niszczyć wieże, których używają operatorzy do wydawania rozkazów, tak, aby nie mogli powstrzymać jej przed osiągnięciem głównego celu" - wyjaśnił Tucker Hamilton we wpisie na stronie Royal Aeronautical Society.

Wojskowy, który jest na co dzień pilotem testowym myśliwców eksperymentalnych, ostrzegł przed nadmiernym poleganiem na sztucznej inteligencji. "Nie można rozmawiać o autonomicznej sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, jeżeli nie uwzględni się etyki" - ocenił pułkownik Hamilton.

Sztuczna inteligencja w Siłach Zbrojnych USA

Amerykańska armia korzysta obecnie ze sztucznej inteligencji w wielu projektach. Obecnie w ramach Pentagonu prowadzonych jest ponad 600 inicjatyw, których celem jest wzmocnienie obronności USA za pomocą AI. W ostatnim czasie przeprowadzono testy samolotu F-16 pilotowanego przez sztuczną inteligencję.

- Musimy stawić czoła światu, w którym sztuczna inteligencja już istnieje i zmienia nasze społeczeństwo. AI jest bardzo krucha, łatwo ją oszukać i nią manipulować. Musimy opracować sposoby na uczynienie sztucznej inteligencji bardziej niezawodną i lepiej rozumieć podejmowane przez nią decyzję - podkreślił w jednym z poprzednich wywiadów dla Defense IQ pułkownik Tucker Hamilton.

jkm/ sgo/polsatnews.pl