W nocy ze środy na czwartek doszło do groźnego pożaru w Tarnowie (woj. małopolskie), gdzie zapalił się blok mieszkalny. Na skutek zdarzenia 11 osób trafiło do szpitala, trzy z nich są w ciężkim stanie. Wśród poszkodowanych jest czworo dzieci.

Do pożaru doszło około godziny 23:00 w środę w Tarnowie przy ul. Przemysłowej. - Kilkanaście zastępów pracowało na miejscu, ponad 70 strażaków walczyło z pożarem - relacjonowała reporterka polsatnews.pl Klaudia Syrek.

Na skutek pożaru ewakuowano 33 osoby. 11 mieszkańców bloku trafiło do szpitala, trzy są w ciężkim stanie. - Wśród 11 osób poszkodowanych było czwórka dzieci. W momencie, kiedy dzieci trafiły do szpitala były przytomne - powiadomiła.



- Jak mówią strażacy, pożar był wyjątkowo niebezpieczny, to dlatego że klatka schodowa jest jak komin, więc wszystkie gazy pożarowe, zwłaszcza tlenek węgla są niezwykle niebezpieczne, w takich sytuacjach unoszą się do góry, co nie oznacza, że w mieszkaniach na dolnych kondygnacjach jest bezpieczniej - mówiła na antenie Polsat News Syrek.

WIDEO. Pożar bloku w Tarnowie. Ponad 70 strażaków walczyło z ogniem

Na ten moment przyczyny pożaru nie są znane. - Strażacy zakończyli działania na miejscu w nocy, a swoje rozpoczęła policja. Przed blokiem wciąż stoi wóz policyjny - przekazała reporterka polsatnews.pl.

