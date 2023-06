Pomoc dla Palestyny. Fundacja PCPM dostarcza potrzebny sprzęt

- Dla nas jest najważniejsze, to żeby budować przyszłość tutaj, by uniezależniać lokalne służby medyczne od naszej pomocy - mówiła o pomocy dla mieszkańców Palestyny na antenie Polsat News Zuzanna Wojcińska z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

O pomocy dla mieszkańców Palestyny mówiły we wtorek na antenie Polsat News Zuzanna Wojcińska i Ewa Jakutajć z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Pomoc dla Palestyny. Dzieci i dorośli z wiosek nie mają dostępu do placówek medycznych

- Zarówno najmłodsi pacjenci, jak i dorośli zwłaszcza w wioskach oddalonych od miast rzeczywiście nie mają placówek podstawowej opieki medycznej. Niejednokrotnie są w sytuacji finansowej, która nie pozwala, by w trakcie choroby dojechać do lekarza - wyjaśniła Wojcińska.



W ramach działań fundacji PCPM do Palestyny przekazał specjalistyczny sprzęt, w tym aparaty USG. Prowadzone są takżże szkolenia dla medyków.

- To, co dla nas jest najważniejsze, to żeby budować przyszłość tutaj, by uniezależniać lokalne służby medyczne od naszej pomocy, czyli żeby dać wędkę, by oni sami mogli dalej przekazywać wiedzę i szkolili swoich medyków i żeby mieli sprzęt, który będzie im służył lata - dodała Wojcińska.

