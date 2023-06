We Francji związki zawodowe wzywają do "wielkiego dnia strajku i demonstracji" przeciwko reformie emerytalnej. Wystąpienia są planowane na 6 czerwca. Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego (DGAC) zwróciła się do linii lotniczych o odwołanie lotów. Szacuje się od marca do kwietnia strajki we Francji dotknęły 10 mln pasażerów.