Ryszard Petru chce wrócić do polityki. Będzie startował w wyborach

Ryszard Petru chce wrócić do wielkiej polityki. Założyciel i były przewodniczący partii Nowoczesna ogłosił, że zamierza kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Będzie się ubiegał o mandat senatora.

Ryszard Petru o swojej decyzji poinformował podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Zapraszam dziś na konferencję prasową, na której wygłoszę ważne oświadczenie polityczne.

Po konferencje jestem do Państwa dyspozycji.



Godz 12.30



Skrzyżowanie ulic Mazowiecka/Świętokrzyska w Warszawie, naprzeciw NBP. pic.twitter.com/d77dNoxCWv — Ryszard Petru (@RyszardPetru) May 31, 2023

"Mamy przed sobą bardzo ważne wybory"

Na początku swojego wystąpienia Petru mówił o inflacji w Polsce. Wskazywał, że podwyżka świadczenia 500 plus do 800 złotych jest rozwiązaniem proinflacyjnym. Jego zdaniem "wyścig populistyczny" spowoduje, że wysoka inflacja będzie utrzymywać się w kraju do końca roku.

- Mówię to dlatego, że mamy przed sobą bardzo ważne wybory. Wybory, które również w kontekście "lex Tusk" będą decydowały o polskiej demokracji - powiedział.

- Szanowni państwo, będę startował do Senatu z okręgu 43, który obejmuje warszawskie dzielnice Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer - ogłosił.

- Mieszkałem na Ursynowie, mieszkam w Wilanowie, pracuję na Mokotowie. Uważam, że znam dużą część problemów mieszkańców tych dzielnic, ale oczywiście nie wszystkie i w tych sprawach będę spotykał się z mieszkańcami - wyjaśnił.

"Będę startował z własnego komitetu"

Petru przekazał, że będzie startował w wyborach z własnego komitetu.

- Wielokrotnie zgłaszałem, że jestem w stanie startować w ramach Paktu Senackiego, ale zaznaczam, że będę startował z własnego komitetu - powiedział.

- Uważam, że dziś kluczowe jest, żeby po stronie opozycji była oferta liberalna, wolnorynkowa. Mam świadomość tego, że większość partii opozycyjnych woli rodzaj komunikacji, która nie sprzeciwia się wzrostowi wydatków socjalnych, ale mamy po drugiej stronie Konfederację, która udaje, że jest prorynkowa, ale też jest skrajnie populistyczna - stwierdził.

Podkreślił, że jest członkiem Nowoczesnej i zapowiedział, że po wyborach będzie ubiegać się o szefostwo w partii.

WIDEO: Manifestacja poparcia dla dyrektora III LO w Tarnowie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl